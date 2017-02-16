الشرطة الماليزية تعتقل امرأة ثانية بتهمة قتل شقيق الرئيس الكوري

اعتقلت الشرطة الماليزية امرأة ثانية على صلة بمقتل كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس.

وأكد المفتش العام للشرطة تان سري خالد أبو بكر اعتقال المرأة، وقال إن بيانا رسميا سيصدر في وقت لاحق اليوم، بحسب ما ذكرته وكالة « برناما » الرسمية للأنباء.

وكانت الشرطة الماليزية ذكرت في وقت سابق أنها اعتقلت امرأة تحمل جواز سفر فيتناميا بالمطار الدولي في ماليزيا بسبب الاشتباه في تورطها في اغتيال كيم جونج نام.

وجاء في نبأ لاحقا أنه تم اعتقال امرأة، تبلغ من العمر 25 عاما، وتحمل جواز سفر إندونيسيا باسم ستي عائشة اليوم الخميس على خلفية مقتل كيم جونج نام.

وقالت الشرطة الماليزية في بيان إنه تم التعرف على المرأة من خلال مقطع التقطته كاميرا مراقبة أمنية في المطار الذي قتل فيه كيم، وكانت بمفردها عندما تم القبض عليها.