مركزية فتح توزع المهام والعالول نائب الرئيس

انتخبت اللجنة المركزية لحركة « فتح »، مساء اليوم الأربعاء، محمود العالول (أبو جهاد) نائباً لرئيس الحركة، فيما وُزعت المفوضيات على الأعضاء بالتوافق.
وقالت دلال سلامة، عضو اللجنة المركزية لحركة « فتح »، إن منصب نائب رئيس حركة « فتح » فاز به العالول عن طريق الانتخابات، وتم توزيع الملفات على أعضاء اللجنة المركزية بالتوافق بين الأعضاء.
وأوضحت سلامة في تصريح لوكالة « فلسطين اليوم الإخبارية »، أن توزيع الملفات على أعضاء المركزية جاء على النحو التالي:
أمين سر اللجنة المركزية: جبريل الرجوب
نائب أمين سر اللجنة المركزية: صبري صيدم
مفوضية العلاقات الخارجية: روحي فتوح
مفوضية التعبئة والتنظيم: جمال محيسن
مفوضية الاعلام والثقافة الشؤون الفكرية: ناصر القدوة
مفوضية غزة: احمد حلس
مساعد الرئيس شؤون المحافظات والشؤون العسكرية: الحاج إسماعيل جبر
مفوضية العلاقات الوطنية : عزام الاحمد
مفوضية المفاوضات: صائب عريقات
الأقاليم الخارجية: سمير الرفاعي
مفوضية الصين والعلاقات العربية: عباس زكي
المفوضية المالية: محمد اشتيه
مفوضية المنظمات الأهلية وغير الحكومية: دلال سلامة
مفوضية المنظمات الشعبية: توفيق الطيراوي
مفوضية العلاقات مع الجانب الإسرائيلي: محمد المدني