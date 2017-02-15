مركزية فتح توزع المهام والعالول نائب الرئيس

انتخبت اللجنة المركزية لحركة « فتح »، مساء اليوم الأربعاء، محمود العالول (أبو جهاد) نائباً لرئيس الحركة، فيما وُزعت المفوضيات على الأعضاء بالتوافق.

وقالت دلال سلامة، عضو اللجنة المركزية لحركة « فتح »، إن منصب نائب رئيس حركة « فتح » فاز به العالول عن طريق الانتخابات، وتم توزيع الملفات على أعضاء اللجنة المركزية بالتوافق بين الأعضاء.

وأوضحت سلامة في تصريح لوكالة « فلسطين اليوم الإخبارية »، أن توزيع الملفات على أعضاء المركزية جاء على النحو التالي:

أمين سر اللجنة المركزية: جبريل الرجوب

نائب أمين سر اللجنة المركزية: صبري صيدم

مفوضية العلاقات الخارجية: روحي فتوح

مفوضية التعبئة والتنظيم: جمال محيسن

مفوضية الاعلام والثقافة الشؤون الفكرية: ناصر القدوة

مفوضية غزة: احمد حلس

مساعد الرئيس شؤون المحافظات والشؤون العسكرية: الحاج إسماعيل جبر

مفوضية العلاقات الوطنية : عزام الاحمد

مفوضية المفاوضات: صائب عريقات

الأقاليم الخارجية: سمير الرفاعي

مفوضية الصين والعلاقات العربية: عباس زكي

المفوضية المالية: محمد اشتيه

مفوضية المنظمات الأهلية وغير الحكومية: دلال سلامة

مفوضية المنظمات الشعبية: توفيق الطيراوي

مفوضية العلاقات مع الجانب الإسرائيلي: محمد المدني