وفاة سفير الإمارات بأفغانستان متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم الشهر الماضي

توفي السفير الإماراتي لدى أفغانستان، جمعة الكعبي، متأثرا بجروح أصيب بها في تفجير وقع في قندهار في يناير / كانون الثاني الماضي.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية في بيان لها « إبن الوطن البار » الذي « استشهد إثر الجروح التي كان اصيب بها في تفجير قندهار الإرهابي »، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية في تغريدة على تويتر.

وكان جمعة محمد عبد الله الكعبي، الذي توفي عن 65 عاما، يخضع للعلاج في مستشفى بالعاصمة الإماراتية أبوظبي منذ إصابته في انفجار قنبلة في مقر إقامة والي قندهار، جنوبي أفغانستان في 10 يناير / كانون الثاني، ما أدى إلى مقتل 11 شخصا، من بينهم خمسة مسؤولين حكوميين إماراتيين.

ونفت حركة طالبان حينها أي علاقة لها بالتفجير، بينما نعت دولة الامارات مسؤوليها الخمسة ونكست الأعلام لمدة ثلاثة ايام.

وقالت دولة الإمارات إن ضحايا التفجير كانوا مكلفين بـ« تنفيذ المشاريع الانسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان ».

ومن ضمن تلك المشاريع توقيع اتفاق مع جامعة كاردان، في العاصمة الأفغانية كابول، لتقديم منح دراسة بتمويل إماراتي.