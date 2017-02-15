الحكومة تلغي خدمات التأمين الصحي للعاطلين عن العمل

كشف ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن ان مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/2017 تعديل الفقرة (1) من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (04/132/17/م.و/ر.ح) لعام 2016 لتصبح: « إلغاء جميع التأمينات الصحية الصادرة للعاطلين عن العمل ابتداءً من تاريخ 1/3/2017 ».

وطالب ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وهو ائتلاف يضم اكثر من 55 مؤسسة اهلية واتحاد نقابي) الحكومة بالتراجع عن قرارها إلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل.

وقال الائتلاف في بيان له: « يأتي هذا القرار الحكومي في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الأرض الفلسطينية، عوضاً عن العمل بشكل جدي لتخفيف حدة الفقر وحل أزمة البطالة واقرار خطط تنموية وتشغيل حقيقية والعمل على تنفيذها ».

وتابع البيان: « هذا القرار الحكومي سيؤدي إلى انكشاف مئات الآلاف من العاطلين عن العمل وأسرهم، كما أن تراجع الحكومة عن التأمينات الصحية المجانية للعاطلين عن العمل ومن تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور هو إمعان في سياسة الجباية على حساب الفقراء، وإن إجراءات التقشف الحكومية تأتي دوماً على حساب الفئات الاجتماعية الأضعف في الوقت الذي تعفي فيه الحكومة أكثر من 400 شركة ربحية من دفع وتسديد الضرائب ».



واشار الائتلاف الى انه ينظر بخطورة إلى هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما .

قال مدير عام التأمين الصحي الدكتور باسم الريماوي، إن قرار حكومة الحمد الله القاضي بإلغاء التأمينات الصحية للعاطلين عن العمل يتعلق بسكان الضفة الغربية المحتلة فقط.





