نوكيا تعيد إطلاق هاتفها « الجبار » 3310

أعلنت شركة « إتش إم دي » المصنعة لهواتف نوكيا أنها ستعيد طرح هاتف « نوكيا 3310 » الذي تم إطلاقه أول مرة، قبل 17 سنة، بميزات تقنية بسيطة، وحظي بمكانة مفضلة لدى مستخدميه بفضل صلابته وقوة بطاريته.

ومن المرتقب أن تعلن شركة « إتش إم دي » عن النسخة العصرية من « نوكيا 3310 »، في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة، ببرشلونة، نهاية فبراير .

وبحسب ما نقل موقع « بيزنس إنسايدر »، فإن ثمن الهاتف سيقارب 63 دولارا، لكن موعد وصوله إلى الأسواق لم يعرف بعد.

وإلى جانب « الهاتف الجبار » الذي عرف بصلابته الاستثنائية، ستقوم الشركة بإطلاق هاتفين جديدين هما « نوكيا 3 » و« نوكيا 5 »، يعملان بنظام أندرويد 7.0 نوغا، بسعر يناهز 160 دولارا.

وحظي « هاتف نوكيا 3310 » منذ إطلاقه قبل 17 عاما بشعبية كبيرة، لدرجة دفعت شخصا بريطانيّا إلى عدم التخلي عنه إلى الآن معتبرا أن فيه مزايا تفوق مزايا الهواتف الذكية.