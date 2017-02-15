التربية: من لم ينجحوا في الثانوية يمكنهم التقدم لدورة حزيران

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بصري صالح، أن لجنة الامتحانات العامة في الوزارة قررت السماح للطلبة الذين لم يحالفهم النجاح في المواد التي تقدموا بها في دورة كانون الثاني والتي عقدتها الوزارة للطلبة غير المستكملين كفرصة أخيرة لهم للتقدم للامتحان حسب النظام القديم أو الذين لم يتقدموا لهذه الدورة أصلاً؛ التقدم للامتحان وفق النظام الجديد في الدورة التي ستعقد في شهر حزيران المقبل.

وأوضح صالح في بيان للتربية اليوم الأربعاء، أن التقديم لهم يكون كمشتركي دراسة خاصة بشرط أن يسجلوا لجميع المباحث وتنطبق عليهم التعليمات الخاصة بامتحان الثانوية العامة الجديد « الإنجاز ».

وأشار إلى أن الطلبة الذين لم يُوفّقوا في دورة الإكمال في كانون الثاني الأخيرة بمادتين أو أقل سيستطيعون التقدم للامتحانات المزمع عقدها نهاية هذا الشهر.

وقال صالح إن هذا القرار جاء خلال اجتماع لجنة الامتحانات العامة الأخير والذي ناقش نتائج امتحان الثانوية العامة « الإنجاز » لدورة كانون الثاني، والحالات التي لم تتقدم للامتحان في هذه الدورة، إضافةً لبحث ترتيبات عقد الدورة المقبلة من الامتحان في شهر حزيران.