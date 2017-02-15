إستقالة رئيس جهاز حراسة الرئيس الأمريكي بسبب توتر مع حرس ترامب الخاص

تحدثت العديد من الشبكات الإخبارية الأمريكية عن استقالة مدير جهاز حراسة الرئيس الأمريكي جوزيف كلانسي من منصبه والخروج الى التقاعد المبكر، على ما يبدو بسبب خلافات بينه وبين حراس ترامب الشخصيين، الذين كان يستعين بخدماتهم كرجل أعمال ومرشح رئاسي.

ونقلت شبكة « سي ان ان » الإخبارية عن رسالة استقالة كلانسي، اذ يكتب فيها أن « النجاح الذي حققه جهاز الخدمات السرية (الحرس الرئاسي) بكثير من التضحية من قبلكم وعائلاتكم جميعا. رجاء تقبلوا تشكراتي الصادقة لالتزامكم بالعمل. قد ألهمتموني، وآمل أن أرد لكم الجميل لمصلحة الحرس الرئاسي ».

وتولى كلانسي رئاسة الحرس الجمهوري في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 عقب استقالة المديرة السابقة جوليا بيترسون اثر حادثين أمنيين فشل جهاز حماية الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض في التعامل معهما، وتم تعيينه رسميا في شباط/ فبراير 2015.

وقال إن استقالته ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من آذار/ مارس.

عمل كلانسي منذ 27 عاما في جهاز الحرس الرئاسي بالولايات المتحدة، وتولى حماية الرئيس أوباما وإدارة جهاز الحرس له.

ودارت شائعات عن التوترات بين جهاز الحرس الرئاسي وبين طاقم الحراسة الخاص بترامب والذي تولى حراسة رجل الأعمال الذي بات رئيسا طوال سنين قبل ذلك.