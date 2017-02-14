العاهل السعودي يلتقي اردوغان

عقد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حسب ما قالت وكالة الأنباء السعودية « واس ».

وذكرت الوكالة أنه « جرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، بالإضافة الى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية ».

كما التقى أردوغان، الذي وصل إلى الرياض قادما من المنامة، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت « واس » إلى أن الرئيس التركي وولي ولي العهد ناقشا « الجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب ».

وكان أردوغان عقد، مساء الاثنين، لدى وصوله الى المملكة، اجتماعا مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

وبحثا خلال اللقاء « اوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات خاصة المجال الأمني منها وما يتعلق بمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه ».