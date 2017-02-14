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نعي والدة الأسير عزام دياب

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:23 - 14 فبراير 2017
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نعت إذاعة صوت الأسرى ممثلة بأعضاء مجلس إدارتها والعاملين فيها بغزة والضفة ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الأسير عزام نبيل سعيد دياب والمحررين بسام وبلال وعلام وهمام وعصام من بلدة كفر راعي جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة بوفاة والدتهم فجر اليوم.

وأوضحت الإذاعة أن الأسير عزام (40 عامًا) معتقل منذ 17 من أغسطس عام 2001 بتهمة مقاومة الاحتلال، ومحكومًا بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 16 عامًا ولا زال قابعاً في سجون الاحتلال.

ولفتت إلى أن جميع أبناء الفقيدة أسرى محررين قضوا عدة أعوام داخل سجون الاحتلال.

وتقدمت الإذاعة لعائلة الأسير بالتعزية بفقيدتهم بعد حياة حافلة بالاستبسال والعطاء والصبر في سبيل الوطن والأسرى.

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