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الاحتلال يزعم إحباط تهريب 10 هواتف لسجن « نفحة »

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:01 - 12 فبراير 2017
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زعمت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد، أن مصلحة السجون « الإسرائيلية » ضبطت 10 هواتف خلوية في غرف الانتظار لسجن « نفحة » الصحراوي.

وأشارت المصادر العبرية، إلى أن مصلحة السجون ضبطت الهواتف في غرف انتظار النساء الزائرات للأسرى في سجن « نفحة ».

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