الاحتلال يزعم إحباط تهريب 10 هواتف لسجن « نفحة »

زعمت مصادر عبرية، مساء اليوم الأحد، أن مصلحة السجون « الإسرائيلية » ضبطت 10 هواتف خلوية في غرف الانتظار لسجن « نفحة » الصحراوي.

وأشارت المصادر العبرية، إلى أن مصلحة السجون ضبطت الهواتف في غرف انتظار النساء الزائرات للأسرى في سجن « نفحة ».