الحكومة: مصادقة الاحتلال على قانون منع الأذان مس خطير بحرية العبادة

اعتبرت حكومة الوفاق الوطني المصادقة على ما يسمى بقانون منع الاذان والخطوات الاخرى من اجل إقراره في الكنيست الاسرائيلي، مس خطير بحرية العبادة وبمدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: ان مدينة القدس وسائر بلادنا فلسطين عاشت طوال فترات التاريخ المتعاقبة في ظل التقاء واحترام وانسجام قل نظيره في العالم بين جميع ابنائها على مختلف معتقداتهم.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة على ان واقع الحياة في بلادنا قائم على ثقافة التسامح وحرية العبادة والمعتقدات في احدى اهم جوانبه.

واضاف المتحدث الرسمي ان موروث مدينة القدس العربية الديني والثقافي يمتد الى اعماق التاريخ في هذا الإطار، ولا يعقل ان تنسفه جرة قلم احتلالي، في فرض قانون عبثي جائر وخطير بحرمان اي من اتباع الديانات السماوية من إقامة شعائرهم وتأدية واجباتهم الدينية، الامر الذي تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

وناشدت حكومة الوفاق الوطني الدول العربية والإسلامية ودوّل العالم قاطبة التدخل الفوري والعاجل، لمنع هذا الاستعلاء الاحتلالي ووقف هذا التصعيد الخطير.