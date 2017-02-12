زعبي: الفلسطينيون يعانون أزمة مشروع وطني واضح

قالت النائبة العربية في الكنيست « الإسرائيلي » حنين زعبي « إن الشعب الفلسطيني يعيش أزمة مشروع وطني واضح ويعاني التشتت وعدم وجود رؤية للتعاطي مع تحديات الواقع والمستقبل.

وأضافت زعبي خلال مشاركتها في ندوة بغزة عبر السكايب، نظمها بال ثينك للدراسات الاستيراتيجية، أن القضية الفلسطينية لم تعد جزءاً من حراك المجتمع »الإسرائيلي« ونقاشه السياسي، وأصبحت خلف وعيه، مدلِلَةً على ذلك أن الانتخابات »الإسرائيلية« الثلاث الأخيرة لم يكن الموضوع الفلسطيني ضمن البرامج الانتخابية للقوائم المتنافسة.

كذلك أشارت السيدة زعبي أن اليمين »الإسرائيلي« هو من يحكم في مركز القرار السياسي بعد أن كان على هامش السياسة في إسرائيل قبل عقود قليلة.

وكشفت النائب زعبي أن المؤسسة الاسرائيلية سنت نحو 93 قانوناً في السنوات الأخيرة منها قانون يمنع فلسطيني الداخل من السكن في 570 قرية وقوانين لم الشمل والتجنس ومصادرة الأراضي وإجراءات الدخول إلى »إسرائيل" وغيرها.

ووصفت السيدة زعبي الديمقراطية الاسرائيلية بأنها ديمقراطية إجرائية مستشهدة بقانون الإبعاد السياسي الذي يتيح لتسعين نائباً طرد أي نائب في البرلمان دون المرور بإجراءات المحاكمة القضائية بما يعني أن الانتخابات تحدث في الكنيست وليس عبر أصوات الناخبين بما يتناقض مع جوهر الديمقراطية الحقيقية التي تحمي الأقلية من سطوة الأغلبية.

وأكدت أن الفلسطينيين في الداخل جعلوا المواطنة وسيلة نضالية لحماية الوجود السياسي في الداخل والحفاظ على الهوية الوطنية.

وحذرت زعبي من غياب مشروع وطني فلسطيني واستمرار حالة الشرذمة وانعدام الأفق والصراع على سلطة وهمية في غزة والضفة، مشيرة أن الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وغزة قد أضعف الموضوع الفلسطيني محليا ودوليا.

وقد تابع الحضور من باحثين وأكاديميين وسياسيين باهتمام مداخلة السيدة زعبي واثنوا عليها بعد طرح تساؤلات تفصيلية وتقديم مداخلات تؤكد وحدة الهم الفلسطيني والاعتزاز بنضال فلسطينيي الداخل.