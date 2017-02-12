أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة الأسرى، أن أربعة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم 12 من فبراير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير أديب أحمد عبد الله أبو الرب (45 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002 وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير جلال حسام عاهد فقية (37 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003 وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير حازم فاروق فهيم حسنين (36 عامًا) من مدينة غزة المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 13 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير عوض زكي محمد الصعيدي (39 عامًا) من مدينة دير البلح وسط القطاع المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 13 عامًا في السجون الصهيونية.