الاحتلال يعتقل فتاة بزعم « محاولة تنفيذ عملية طعن » في الخليل

اعتقلت الشرطة « الإسرائيلية »، اليوم السبت، فتاة فلسطينية، بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية؛ بزعم « محاولتها تنفيذ عملية طعن ».

وقالت الناطقة بلسان الشرطة، لوبا السمري، في بيان لها، ، إن « قوات الشرطة اعتقلت فتاة فلسطينية اقتربت من إحدى نقاط التفتيش بجوار الحرم الإبراهيمي، بعد ان استلت سكيناً وحاولت طعن أفراد شرطة حرس الحدود ».

وأضافت المتحدثة، أن عناصر الشرطة « لاحظوا الفتاة أثناء اقترابها وهي تحمل السكين وقاموا باعتقالها تحت تهديد السلاح، من دون إطلاق النار عليها ». ولم تنشر الشرطة أية تفاصيل تتعلق بهوية الفتاة، التي أوضحت السمري أنها « تخضع للتحقيقات حاليًا ».

وخلال الأشهر الماضية، شهدت الضفة الغربية عدة حوادث لإطلاق النار من قبل جنود الجيش « الإسرائيلي » على فلسطينيين بزعم « محاولتهم شن عمليات طعن أو دهس ». لكن جهات حقوقية فلسطينية تعتبر الكثير من هذه الحوادث ممارسة « إعدامات » ضد فلسطينيين.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ أكتوبر/تشرين أول 2015، مواجهات متكررة بين شبان فلسطينيين وقوات « إسرائيلية »، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية « إسرائيلية ».