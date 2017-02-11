يلين: نتنياهو قد يهاجم غزة لصرف النظر عن التحقيقات ضده

قال عضو كنيست الاحتلال حاييم يلين إن « رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد يشن حربا ضد حركة حماس في غزة ».

ونقلت القناة 2 العبرية عن يلين قوله إن « دوافع هذه الحرب ليست بالضرورة أمنية أو عسكرية »، معتبرا أن نتنياهو قد يقدم عليها لصرف النظر عن التحقيقات الجارية ضده.

وأجرت شرطة الاحتلال تحقيقات مع نتنياهو بشأن تلقيه هدايا من رجال أعمال، وسط أنباء عن توصيات بإحالته للقضاء.

وشن الاحتلال غارات مكثفة ضد قطاع غزة قبل أيام، بعد زعمه سقوط صاروخ على ساحل مدينة عسقلان المحتلة.

وطالب عدد من قادة الاحتلال بشن عدوان ضد القطاع، لتدمير بنية حماس، وبعضهم دعا جيش الاحتلال للاستعداد للحرب في الربيع القادم.

واستغرب يلين من دعوات إرسال جنود الاحتلال للحرب ودفع مزيد من الخسائر، داعيا إلى تسوية سياسية مع حماس.

وهاجم عضو الكنيست قادة الاحتلال الداعين للحرب على غرار « غالنت » و« بينيت »، معتبرا أن مهمة الوزراء تحقيق السلام وليس التهديد والترهيب.