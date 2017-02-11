هنية: قطر وافقت على إيداع 100 مليون دولار في صندوق إعمار غزة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية « حماس » اسماعيل هنية، اليوم السبت، موافقة قطر على جملة من المشاريع أهمها إيداع مبلغ 100 مليون دولار سنوياً لصالح صندوق إعمار قطاع غزة، وإعطاء ضمانة بنكية بقيمة 30 مليون دولار للبدء في العمل على مشروع 161 لمد غزة بالكهرباء.

كما أكد هنية خلال حفل تسليم الدفعة الثانية من شقق حمد السكنية، موافقة أمير قطر، على انشاء مستشفى لذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ 10 مليون دولار، وأخرى في رفح تصل تكلفتها 25 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، أوضح هنية أنه تم عرض حل مشكلة الكهرباء على الأمير تميم من خلال توفير وقود للمحطة وتشغيل خط 161، مشيراً إلى أن القطريين يسعون لإنهاء أزمة الكهرباء وبشكل جذري وكامل.

وتابع: قطر تبرعت بـ 12 مليون دولار لشراء وقود لكهرباء لـ3 شهور، كما أن أمير قطر وافق على إعطاء ضمانة بنكية بقيمة 30 مليون دولار للبدء في العمل على مشروع 161 لمد غزة بالكهرباء، داعياً الحكومة الفلسطينية للتعاون مع قطر من أجل حل مشكلة الكهرباء.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع مصر، قال هنية: نحن في مرحلة جديدة في العلاقة مع الأشقاء في مصر، وتحدثنا مع المخابرات المصرية في الملفات السياسية والأمنية والعلاقات المشتركة ومشاكل قطاع غزة، وسنزيل كل التخوفات المتعلقة بالأمن المصري دون التدخل بالشأن الداخلي.

وأكد أن العلاقة مع مصر سيكون لها ارتدادات إيجابية في ملف إعمار غزة، مشيراً إلى دخول أشياء جديدة من مصر لغزة، وتطوير الحركة التجارية مع القاهرة.