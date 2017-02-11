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قراقع: الاحتلال أخفى نبأ استشهاد الاسير الجلاد 24 ساعة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:02 - 11 فبراير 2017
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كشف رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي اخفت نبأ استشهاد الاسير الجريح محمد الجلاد  لنحو 24 ساعة.

وقال قراقع في تصريح للإذاعة الفلسطينية صباح اليوم السبت، « ان الجلاد استشهد مساء الخميس الماضي، بينما تم اعلان استشهاده بعد ظهر الجمعة وهو ما يثير تساؤلات حول هذا الأمر ».

وأضاف قراقع، ان الجانب الفلسطيني تقدم بشكوى ضد سلطات الاحتلال وضد ادارة مستشفى « بلنسون » حيث كان الاسير محتجزاً.

واشار الى ان الجانب الفلسطيني تقدم بطلب لتسليم جثمان الشهيد الجلاد دون تلقي اي رد بهذا الخصوص حتى اللحظة.

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