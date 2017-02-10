العمادي : المنحة القطرية ستركز على أزمة الكهرباء في قطاع غزة

أعلن محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن توجيه جزء من المنحة القطرية إلى المجالات الخدماتية في قطاع غزة من ضمنها قطاع الكهرباء .

جاء ذلك اليوم الجمعة خلال وضع حجر الأساس لإنشاء مشروع مركز حمد بن جاسم للرعاية اليومية شمال مدينة غزة اليوم ، برفقة وزير الاشغال والإسكان د. مفيد الحساينة .

وقال العمادي أن المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة سيوجه جزء منها في المرحلة القادمة إلى القطاعات الخدماتية التي تمس حياة سكان قطاع غزة , مشيرا أن قطر تبحث إنشاء مستشفى في رفح والتركيز على حل مشكلة الكهرباء.

وأضاف « نبحث مشروع تفعيل توصل خط الكهرباء 161 إلى قطاع غزة ، بالإضافة إلى تحديث شبكة توزيع الكهرباء الحالية الضعيفة والمحولات كافة ».

وأوضح أن الدراسة جارية أيضا لإنشاء مستشفى خاص بمرضى السرطان في القطاع مجهز بكافة الاحتياجات .

وكان السفير محمد العمادي وصل الاربعاء إلى قطاع غزة برفقة وفد رفيع المستوى من صندوق قطر للتنمية على رأسه مدير الصندوق خليفة الكواري، ووفد طبي مختص، وشخصيات قطرية أخرى.

ومن المتوقع أن تستمر الزيارة لأكثر من أسبوع، يطّلع فيها العمادي، على سير أعمال ومشاريع اللجنة القطرية في قطاع غزة، والمنفذة ضمن منحة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني البالغ قيمتها 407 مليون دولار أمريكي، ومنح أخرى.