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الشرطة الهولندية تصادر مواد تكفي لصنع « مليار » حبة مخدر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:11 - 10 فبراير 2017
الشرطة الهولندية الشرطة الهولندية
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قالت الشرطة الهولندية إنها صادرت مواد تكفي لصنع مليار من حبوب النشوة (إكستاسي) في شاحنة قرب الحدود مع بلجيكا أمس الخميس.

وقالت الشرطة على موقع تويتر، إن الشحنة تضمنت 100 اسطوانة من الهيدروجين، و15 طنا من الصودا الكاوية، وثلاثة آلاف لتر من مواد كيماوية أخرى وبلغت قيمتها مئات الآلاف من اليورو.

وذكر أفراد من الشرطة أنهم عثروا على الشحنة في قرية ريلاند في منطقة زيلاند الجنوبية على بعد نحو 80 كيلومترا جنوبي روتردام و40 كيلومترا شمالي أنتويرب.

وتقول الشرطة، إن المخدرات يتم تهريبها عبر هذين الميناءين. وهولندا معروفة بأنها واحدة من أكبر مراكز صناعة حبوب النشوة في العالم.

ولم تقدم الشرطة تقديرا للقيمة السوقية للمخدر كما لم تذكر إن كان أي شخص اعتقل.

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