فلسطين تفوق « اسرائيل » في عدد ممثلياتها بدول العالم

تتفوق السلطة الفلسطينية على « إسرائيل » بعدد ممثلياتها الدبلوماسية حول العالم، ومجموع سفارات الدول على أراضيها، بحسب صحيفة « يديعوت أحرونوت » العبرية.

وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أنه توجد لفلسطين ممثليات دبلوماسية في 95 دولة، فيما تملك « إسرائيل » ممثليات في 78 دولة فقط.

وأشارت أن التفوق الفلسطيني نجم عن تقليص تل أبيب لخدمات وزارة الخارجية وعدد السفارات في دول العالم، دون أن تذكر الأسباب التي دفعت الحكومة الإسرائيلية لذلك.

كما تتخلف « إسرائيل » عن السلطة الفلسطينية في عدد الممثليات الدبلوماسية لدول العالم داخل أراضيها، وبحسب الصحيفة، فإن في « إسرائيل » 102 ممثلية لدول العالم، مقابل 103 ممثلية دبلوماسية في الأراضي الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة « هآرتس »، إن السفير الإسرائيلي في إيرلندا، زئيف بوكر، وجّه قبل يومين، تحذيراً إلى بلاده من أن دبلن ستعترف على الأرجح قريباً بدولة فلسطين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول « إسرائيلي » (لم تسمه) قوله: إن « السفارة الإسرائيلية في دبلن قالت إن الاعتراف بفلسطين بات وشيكاً ».

وكانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قد اعترفت في العام 2012، بدولة فلسطين وقبلت عضويتها في المنظمة الدولية بصفة « دولة مراقبة ».

وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، تعترف 135 دولة بفلسطين رسميا كان آخرها السويد في 2014، والفاتيكان في العام 2015.