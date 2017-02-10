الرابطة تكرم الطلبة المتفوقين بمدرسة بيت لاهيا شمال غزة

نظمت الرابطة الإسلامية ملف المدارس، احتفالاً لتكريم الطلبة المتفوقين في الفصل الدراسي الأول بعنوان، « بالعلم نقاوم » في مدرسة بيت لاهيا الثانوية شمال غزة.

وحضر الاحتفال الأسير المحرر رامز الحلبي، والأستاذ جميل شاهين « مدير مدرسة بيت لاهيا » والأستاذ سامي البسيوني « مدير مكتب الرابطة الإسلامية شمال غزة »، والأستاذ غسان المصري « منسق ملف المدارس في إقليم الشمال ».

قال الأسير المحرر الحلبي: العلم هو السلاح الوحيد الذي يمكن أن نشرعه في وجه الاحتلال الإسرائيلي، داعياً الطلبة لضرورة الاهتمام بالتحصيل العلمي.

وأكد الحلبي، على كلمة الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي بأن « المثقف أول من يقاوم وأخر من ينكسر » وأن هؤلاء الطلاب المتفوقين هم جيل النصر القادم الذي سيحرر البلاد من ظلم الاحتلال الإسرائيلي، مباركاً للطلبة المتفوقين نجاحهم في الفصل الدراسي الأول.

فيما قدم مدير مدرسة بيت لاهيا الثانوية جميل شاهين شكره الجزيل للرابطة الإسلامية على جهودهم المبذولة في خدمة المسيرة التعليمية، وأكد على ضرورة تقديم كافة الاحتياجات التي تعمل على زيادة التحصيل الدراسي للطلبة.

كما أكد أ. غسان المصري، على أن هذا الاحتفال يأتي ضمن سلسلة من المهرجانات لتكريم الطلبة المتفوقين في الفصل الدراسي الأول، بعنوان « بالعلم نقاوم »، مؤكداً الرابطة ستسعى جاهدة خلال هذا الفصل لتلبية كافة احتياجات الطلبة.









