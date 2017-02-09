الطاقة بغزة تحذر من توقف محطة الكهرباء عن العمل

حذّرت سلطة الطاقة في قطاع غزة، من توقف محطة كهرباء غزة، بدعوى إعادة فرض كامل الضرائب على أسعار الوقود الخاص بالمحطة.

وقالت سلطة الطاقة في تصريح صحفي مساء اليوم: « تؤكد سلطة الطاقة، انه تم استنفاذ الدفعة الأولى من منحة الوقود القطرية والتركية، وأن سلطة الطاقة سارعت من طرفها لشراء الوقود لضمان استمرار عمل المحطة بلا أي إعاقات حتى وصول الدفعة الثانية، ولكننا فوجئنا هذا اليوم بإعادة فرض كامل الضرائب على أسعار الوقود كما أبلغتنا هيئة البترول برام الله ليصل سعر الوقود إلى 5.4 شيكل لكل لتر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف السعر الأصلي، وهو ما يعتبر سعراً تعجيزياً لا يمكننا من شراء الوقود ».

واعتبرت سلطة الطاقة، إعادة الضرائب، يُخالف بشكلٍ صريح التفاهمات التي رعتها الفصائل واللجنة الوطنية لأزمة الكهرباء بالإعفاء من الضرائب، وهو ما يعرّض المحطة للتوقف وتجدد الأزمة الخانقة للكهرباء في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة.

وناشدت سلطة الطاقة، جميع الجهات المعنية والمسؤولة، بالتحرك العاجل والسريع، وتلافي الدخول في أزمة جديدة، ومطالبة بإلغاء الضرائب عن سعر الوقود، كما وناشدت الجهات المانحة بسرعة توريد الدفعة التالية من منح الوقود.