بعد تحقيق استقصائي.. نقابات العمال تؤكد سعيها حل مشاكل عمال النظافة

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتفعيل شروط السلامة المهنية لعمال النظافة بقطاع غزة خلال زيارة تفقدية نظمها الاتحاد لعمال النظافة في مستشفى الرنتيسي والشفاء بمدينة غزة.

وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي خلال جولة تفقدية على عمال النظافة « إن النقابات لن تتراجع بمطالبة حقوق عمال النظافة »، مطالبًا أصحاب الشركات بضرورة توفير المعدات اللازمة لعمال النظافة بسبب الأمراض المعدية داخل المستشفيات.

وأضاف العمصي أن الاتحاد وضع خطة لزيارة أغلب عمال النظافة في جميع المستشفيات والعيادات على مستوى قطاع غزة وذلك لحل الإشكاليات التي تواجههم".

وأكد أن اتحاده يبذل قصارى جهده في الدفاع عن حقوق العمال في كافة المجالات والميادين، مشيرا بأنه يتعاون مع جهات الاختصاص لحل الكثير من الإشكاليات التي تواجه العمال.

يأتي ذلك ضمن ردود الفعل بعد تحقيق استقصائي أعدته وكالة فلسطين اليوم الإخبارية يتعلق بانتهاكات شركات النظافة لحقوق العاملين (الأجور – السلامة المهنية – الإجازات – الحقوق المالية – ضعف الرقابة)، ولقي التحقيق الموثق صدى كبير في وسائل الإعلام، وفي صفوف العمال، وفي مختلف شركات النظافة.









