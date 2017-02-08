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يوفنتوس يعزز صدارته بفوز جديد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:41 - 08 فبراير 2017
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تغلب يوفنتوس -بطل الدوري الإيطالي- على مضيفه كروتوني 2-صفر، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة من الكالشيو.

ثنائية « السيدة العجوز » حملت توقيع كل من ماريو ماندجوكيتش (60) وغوزالو هيغواين (74).

ووسع فريق المدرب اليغري، بفوزه الرابع تواليا والتاسع عشر هذا الموسم، الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه روما الى 7 نقاط، وعزز حظوظه بإحراز اللقب للموسم السادس على التوالي، فيما تجمد رصيد كروتوني عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويلعب لاحقا في مباراة مؤجلة أيضا من المرحلة ذاتها، ميلان مع مضيفه بولونيا.
              

 

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