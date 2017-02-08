مقتل 3 « مسلحين » خلال عمليات للجيش المصري في سيناء

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، الأربعاء، مقتل 3 مسلحين خلال عمليات مداهمة وتمشيط نفذتها قوات من الجيش الثاني الميداني لعدد من البؤر شمال سيناء.

وأضاف الرفاعي في بيان له أن قوات إنفاذ القانون تمكنت أيضا من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تدمير عربة دفع رباعي ودراجة نارية وحرق عدد من المخابئ التي تستخدمها العناصر المسلحة للاختباء والتمركز.

وأكد أن قوات إنفاذ القانون تواصل تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور المسلحين والقضاء على العناصر التكفيرية.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة « أنصار بيت المقدس » التي أعلنت ولاءها لتنظيم « داعش ».

وتصاعدت وتيرة الهجمات في سيناء ومناطق مصرية أخرى منذ عزل الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان محمد مرسي، في يوليو 2013، إثر مظاهرات شعبية حاشدة.