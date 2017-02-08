القسام:تلقينا عروضاً « إسرائيلية » لاجراء صفقة تبادل أسرى

كشف قائد رفيع في كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، أن قيادة الكتائب تلقت مؤخراً عروضاً « إسرائيلية » مختلفة عبر وسطاء إقليميين ودوليين لإجراء صفقة لتبادل أسرى جديدة مقابل جنودها الأسرى في غزة.

وقال القيادي في القسام للجزيرة: إن الأعداد والصيغة التي قدمتها « إسرائيل » حتى الآن للصفقة المقترحة لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب المقاومة، وأكد أنه لا صحة لما نشرته « إسرائيل » حول عرض إنجاز الصفقة مقابل تسهيلات تجارية.

وأضاف، أن هذه الأخبار تأتي في إطار الحرب النفسية في ظل إصرار المقاومة على مطالبها، مشددا على أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي قضية إنسانية ووطنية ولن تحل إلا بالإفراج عنهم.

وأعلن القيادي الرفيع في القسام في تصريحه أن الكتائب أصدرت تعليماتها لوحدة الظل القسامية المسؤولة عن تأمين الجنود « الإسرائيليين » الأسرى في غزة بأن تأخذ في عين الاعتبار الانتهاكات الأخيرة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويأتي تصريح القيادي في القسام للجزيرة بعد أيام من الزيارة الأخيرة التي جرت لوفد أمني كبير من حركة حماس للقاهرة لأول مرة منذ الانقلاب في مصر، حيث ضم الوفد مروان عيسى أحد أبرز قادة كتائب القسام في غزة.

وتحدثت بعض المصادر عن أن إحدى قضايا النقاش بين الجانبين كانت قضية الصفقة الجديدة في ظل أن مصر كانت قد رعت صفقة التبادل (وفاء الأحرار) مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط قبل أكثر من خمس سنوات.