فرق دخلت نادي الـ 100 هدف هذا الموسم

بات برشلونة أول فريق يصل إلى عتبة المئة هدف هذا الموسم وتبعه بعدها بدقائق فريق موناكو الفرنسي.

وسجل باكو ألكاسير وليونيل ميسي وألكيس فيدال ثلاثة أهداف في مرمى أتلتيك بلباو السبت في الليغا، كما حقق فريق الإمارة الفرنسية فوزا سهلا على نيس بثلاثية نظيفة ليتقاسم المركز الأول مع برشلونة.

ويحتل المركز الثالث فريق ريال مدريد بـ98 هدفا لكنه يملك مبارتين مؤجلتين في الليغا.

وتقبع فرق تشلسي وبايرن ميونيخ وروما في المركز الأخير بـ67 هدفا.

وساهم 13 لاعبا من « البلوغرانا » في هذه المحصلة من الأهداف ويحتل ميسي المركز الأول بين زملائه بـ31 هدفا.

أما في الفريق الفرنسي فيحتل نجمه الكولومبي راداميل فالكو صدارة المسجلين في فريقه بعشرين هدفا.