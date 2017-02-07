اعتقال منسق العمل التطوعي بكفر نعمة غربي رام الله

اعتقلت قوات من جيش الاحتلال ومخابراته فجر اليوم الناشط المجتمعي محمد نبيل من بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية في البلدة إن الشاب نبيل20 عاماً، هو منسق العمل التطوعي في مجموعة « كفر نعمة أولا الشبابية ».

وبحسب المصادر فإن هذه القوات اقتحمت منزل الشاب « نبيل » وقامت بتخريب محتوياته، بالإضافة إلى مداهمتها عدد من منازل القرية والتحقيق مع بعض الشبان ميدانياً.

وطالب بيان للمجموعة أن كافة المؤسسات الحقوقية والشعبية للعمل على إطلاق سراح الناشط نبيل.

يشار أن ضباط مخابرات جيش الاحتلال استدعت عدد من شباب القرية، وتتهم الشاب نبيل بعلاقاته التنظيمية بأطر حركة الجهاد الإسلامي في قرية كفر نعمة، والقيام بفعاليات لنصرة الأسرى.