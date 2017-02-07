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دراسة: « اليد الثالثة » للتدخين تؤذي الأطفال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:01 - 07 فبراير 2017
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قالت دراسة أميركية إن مخاطر « اليد الثالثة » للتبغ تؤثر سلبيا على الأطفال وتطور خلايا الدم البيضاء.

 وأجرى الدراسة باحثون بمختبر لورنس بيركلي الوطني، بالتعاون مع باحثين في جامعة كاليفورنيا فى أميركا، ونشرت في دورية (Scientific Reports) العلمية.

 ومصطلح « اليد الثالثة للتدخين » (Third hand smoke) يعني التعرض للدخان والروائح التي بقيت في مكان التدخين من حوائط وأثاث ومفروشات، ويأتي بعد « اليد الأولى » التي تتمثل في الدخان الذي يستنشقه المدخن مباشرة، و« اليد الثانية » وهى الدخان الذي يستنشقه من في المحيط المباشر للمدخّن.

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