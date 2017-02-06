الخليل: وزارة الأوقاف تكرم حفظة القرآن

كرمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الاثنين، 56 من حفظة ومجودي القرآن الكريم في محافظة الخليل، وافتتحت معرض صور « أجمل لحظة في الحرم الإبراهيمي الشريف » وفقا لما نقلته وكالة « وفا ».

وشارك في حفل التكريم محافظ الخليل كامل حميد، ومفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، ووزير الأوقاف يوسف ادعيس، وفعاليات الخليل ومؤسساتها الرسمية والأهلية وحشد من المواطنين.

وأشار مدير أوقاف الخليل إسماعيل أبو الحلاوة، الى أن عدد الذين يحفظون القرآن الكريم كاملا في الخليل يصل إلى 700 حافظ، منهم 35 حافظا جديدا.

وشدد المحافظ حميد على أهمية تمسك أبناء شعبنا بمقدساته وحقوقه المشروعة رغم اعتداءات الاحتلال المتواصلة على المواطنين الأبرياء، فيما دعا المفتي حسين أبناء شعبنا إلى مزيد من التواجد وباستمرار داخل الحرم والبلدة القديمة في الخليل لحمايتهما من الاحتلال ومستوطنيه.

وقال الوزير ادعيس إن وزارة الأوقاف نظمت مسابقة « أجمل لحظة في الحرم » من أجل تنشيط الحركة ودفع المواطنين إلى التواجد في الحرم والخليل القديمة.

واشار الى أن « الاحتلال يحاول، من خلال تزوير تاريخ المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الإسلامي، فرض هيمنته عليهما بالقوة ».

وأشادت سارة النتشة، في كلمتها نيابة عن الحفظة وأوائل طلبة التجويد، بدور وزارة الأوقاف، وتكريم القائمين عليها للحفظة والمجودين.

وتخلل الحفل الذي افتتح تزامنا مع انطلاقة معرض مسابقة « أجمل لحظة في الحرم الإبراهيمي الشريف » التي شارك فيها 49 متسابقا، أناشيد دينية « مدائح نبوية »، وفقرة للمقرئين الذين مثلوا دولة فلسطين في المسابقات الدولية وهم: جهاد الطويل، وعلاء أبو حمدية، ومحمد رأفت جابر، ومعتز أبو اسنينه، ومازن الزرو، إضافة لفقرة رثاء للمقرئيْن محمد رشاد الشريف، ومحمد سعيد ملحس.