حماس: تفجير الاحتلال الأوضاع مع المقاومة لن يرتد إلا في وجهه

حمل الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية « حماس » فوزي برهوم، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد على قطاع غزة، واستهداف مواقع المقاومة والمنشآت والممتلكات المدنية.

وحذر برهوم في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، من تمادي الاحتلال في هذه الحماقات، مؤكداً أن تفجير الأوضاع مع المقاومة لن يرتد إلا في وجهه.

وأوضح أن، « العدوان محاولة إسرائيلية للتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الأسرى وأهلنا في القدس وتصدير لأزماتهم الداخلية على القطاع »، مشدداً على أن تصعيد الاحتلال في قطاع غزة خطير ويجب أن يتوقف.