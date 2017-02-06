ديوان الموظفين يوضح آلية العمل للتنافس على الوظيفة

قالت نائب مدير عام الإدارة العامة للتعيينات في ديوان الموظفين فداء الكايد، اليوم الاثنين، إن الديوان عمل على تأسيس وبناء منظومة جديدة للتعيين تقوم على أساس اختيار الأكثر كفاءة وجدارة دون تمييز أو محاباة.

وأضافت الكايد أن الديوان تبنى فكرة الإعلان الموحد بالتزامن مع تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية وإنشاء بنك أسئلة الكتروني، والذي سيشكل الأرضية لتطبيق الاعلان الموحد، إضافة الى جدول تشكيلات الوظائف العامة.

وأكدت الكايد أن الاعلان الموحد إلى جانب الامتحان الالكتروني، سيحققان مبدأ النزاهة والشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص في تقلد الوظيفة العمومية، وزيادة ثقة المواطن الفلسطيني بإجراءات التوظيف في المؤسسات والدوائر الحكومية .

وحول آلية العمل بالإعلان الموحد، التي اعتمدها رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أوضحت الكايد أنها تتضمن أربع مراحل، الأولى يقوم بها ديوان الموظفين سنويا بالتعميم على الدوائر الحكومية بالوظائف التي ستشمل الاعلان الموحد بحيث لا يزيد عدد الدوائر الحكومية بالإعلان الواحد عن 7 دوائر للوظيفة الواحدة، يتم الاعلان عنها حسب بطاقات الوصف الوظيفي في صحيفتين يوميتين وبالموقع الالكتروني لديوان الموظفين وتطبيق وظيفتي، ليتم استقبال طلبات التوظيف لاحقا الكترونيا من خلال الموقع فقط .

وأضافت أن المرحلة الثانية تشمل تشكيل لجان المقابلات لكل وظيفة بعضو متخصص في مجال الوظيفة المعلن عنها عن كل دائرة حكومية مشاركة بالإعلان الموحد، بمشاركة ديوان الموظفين العام، على أن يحدد رئيس اللجنة وفقاً للأعلى درجة وظيفية، فالأعلى مؤهل علمي، فالأكثر خبرة، وتكون مهامها فرز الطلبات المقدمة الكترونياً، واختيار أسئلة الامتحانات من مخزون بنك الأسئلة، وعمل قوائم وترتيب نتائج الامتحان الالكتروني، وإجراء المقابلات ورفع القوائم النهائية للدور.

أما المرحلة الثالثة، تشمل إجراء امتحانات تحريرية من قبل أعضاء لجنة الاختيار من أجل توزيعه على الدوائر الحكومية لإجراء المقابلات، ويحدد العدد المطلوب للمقابلة الشفهية بعلامة نجاح، بناء على مجموع الشواغر الوظيفية المطلوبة بالإعلان الموحد وفق التالي :

- اذا كان مجموع الشواغر في الاعلان من 2-6 للدوائر الحكومية المشتركة بالإعلان تُحدد علامة النجاح بعلامة الحاصل على ترتيب 5 أضعاف عدد الشواغر بالإعلان (اي انه اذا كان عدد الشواغر بالإعلان 5 شواغر، فإن علامة النجاح بالامتحان التحريري هي علامة الحاصل على الترتيب 25 بالدور).

- اذا كان مجموع الشواغر بالإعلان من 7-9 للدوائر الحكومية المشتركة بالإعلان، تُحدد علامة النجاح بعلامة الحاصل على ترتيب 4 أضعاف عدد الشواغر بالإعلان.

- اذا كان مجموع الشواغر بالإعلان 10 فما فوق للدوائر الحكومية المشتركة بالإعلان، تُحدد علامة النجاح بعلامة الحاصل على ترتيب 3 أضعاف عدد الشواغر بالإعلان. ويشترط أن لا تقل علامة النجاح عن 50% بالامتحان التحريري.

وبخصوص المرحلة الأخيرة، بينت الكايد أنه يتم التوزيع حسب النتيجة النهائية للاختيار على الدوائر الحكومية بناءً على القرعة، بحيث يتم اعتماد ترتيب الناجحين بأرقام متسلسلة وتعطى الدائرة الحكومية فرصة السحب بعدد الشواغر المطلوبة.

وأشارت إلى أنه في حال استنكاف أحد المرشحين للتعيين، يتم الاستبدال بناءً على الترتيب في محضر المقابلة، وإذا كان الاستنكاف لأكثر من دائرة حكومية يتم إجراء قرعة بينهم حسب الترتيب النهائي المعتمد من لجنة الاختيار بعدد المستنكفين.