بعد حظر ترامب.. غوغل تؤسس صندوق أزمات لمساعدة اللاجئين

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن شركة غوغل أنشأت صندوق أزمات بقيمة 4 ملايين دولار، لمساعدة اللاجئين بعد قرار حظر السفر الذى وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك أكبر حملة أزمات تنشؤها شركة غوغل، موضحة أن 2 مليون دولار من قيمة المساعدات المالية عبارة عن تبرعات من موظفي الشركة.

وقالت الصحيفة إن الحملة تم الكشف عنها في مذكرة بعث بها الرئيس التنفيذي لغوغل، ساندر بيتشاي، بعد يوم من تسجيل اعتراضه على قرار حظر الهجرة، ومشاركته في الاحتجاجات التي خرجت بمطار سان فرانسيسكو الدولي ضد مرسوم ترامب.

وكان بيتشاي قد طالب موظفي الشركة الذين يعملون في الخارج بأن يسارعوا بالعودة للولايات المتحدة.

يذكر أنه قد تم منع عشرات المسافرين القادمين من سبع دول ذات غالبية مسلمة، حددها مرسوم ترامب، من السفر إلى أمريكا، كما تم احتجاز الكثير بالمطارات الأمريكية وترحيل آخرين، بموجب القرار المثير للجدل.