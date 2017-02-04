هال سيتي يطيح بفريق ليفربول

استمر سقوط ليفربول في 2017 بهزيمة مفاجئة 2-صفر أمام مضيفه هال سيتي، وهي نتيجة ربما وجهت ضربة قاصمة لآماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وكان ألفريد ندياي -المنضم حديثا من فياريال- هو بطل هال فسجل قبل نهاية الشوط الأول بعد خطأ جديد من سيمون مينيوليه حارس ليفربول، الذي أفلتت كرة عرضية من بين يديه ليضعها لاعب منتخب السنغال في الشباك.

وبدأ ليفربول في السيطرة بشكل كامل على اللعب في الشوط الثاني، لكن فيليب كوتينيو كان ضمن عدة لاعبين أهدروا فرصا خطيرة من مدى قريب، ليترك المدرب يورغن كلوب الذي بدت عليه خيبة الأمل يمعن التفكير في المسيرة الكارثية التي حقق فريقه خلالها فوزا واحدا في عشر مباريات، وحتى هذا الانتصار جاء على حساب بليموث أرغايل فريق الدرجة الرابعة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبدا هال فريقا جديدا أكثر تنظيما تحت قيادة المدرب الجديد ماركو سيلفا، وضمن انتصاره بهدف ثان عن طريق لاعب سنغالي آخر هو عمر نياسي المعار من إفرتون. وقاد الفوز هال للتقدم من المركز قبل الأخير إلى 18.

وبقي ليفربول بلا فوز في مبارياته الخمس الأولى في الدوري مع بداية العام الجديد لأول مرة منذ 1954 حين أخفق في تحقيق أي انتصار في أول عشر مباريات في العام.