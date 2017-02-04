صحيفة: حماس حسمت منصبي المكتب السياسي والشورى

ذكرت صحيفة القدس العربي، أن منصبي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مجلس الشورى قد تم حسمهما، منذ فترة حيث سيشغل هنية المنصب الأول خلفاً لمشعل، والدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي المنصب الثاني.

وبدأت حماس انتخاباتها الداخلية يوم أمس الجمعة لاختيار قادتها الجدد في الداخل والخارج والسجون.

وعقدت «حماس» انتخاباتها العامة لانتخاب رئيس وأعضاء مكتبها السياسي آخر مرة في القاهرة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2012، وأسفرت تلك النتائج عن إعادة انتخاب مشعل، رئيسا للمكتب لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، وإسماعيل هنية نائبا له. وكان مشعل قد قال في مؤتمر صحافي بتاريخ 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، ردا على سؤال عما إذا كان سيترشح لرئاسة المكتب السياسي قال: « إن إسماعيل هنية رئيس وزراء سابق، وهذا نموذج فلسطيني نفخر به، لا بأس أن يكون خالد مشعل رئيس مكتب سياسي سابق لحركة حماس ».

وستجرى الانتخابات في كافة مناطق قطاع غزة، بعد أن أجرى هنية وقائدها في القطاع سلسلة اجتماعات منذ وصوله غزة يوم الجمعة الماضي، لترتيب إجراء الانتخابات التي قد تفرز وصوله لخلافة مشعل، في انتخابات من عدة مراحل تبدأ بالمناطق، وتمر بمجلس الشورى، وصولا إلى اختيار اعضاء المكتب السياسي للحركة.

وأشارت المصادر إلى أن « حماس أنهت استعداداتها لإجراء العملية الانتخابية، واستنفرت الأمن الخاص منذ يومين لإتمام عملية الانتخابات بشفافية كما جرت في السنوات الماضية ».

ولا يعرف ما إذا كانت الحركة قد انهت انتخاباتها في الضفة الغربية، في وقت أكدت فيه مصادر انتهاء الانتخابات داخل السجون منذ أيام، والتي شملت أيضا انتخاب هيئة عليا جديدة لحماس.

ويتوقع أن تنتهي الانتخابات الداخلية لحماس بإعلان مكتبها السياسي الجديد خلال مدة لا تتعدى الشهرين.