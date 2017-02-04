مطار القاهرة يتلقى إخطاراً بوقف قرار ترامب

تلقى مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، إخطاراً من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لشركات الطيران، يفيد بوقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر سفر مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية، عن مصدر أمني مسؤول بمطار القاهرة الدولي (لم تسمه)، قوله، إن « الإخطار صادر من مطار جى إف كينيدى بنيويورك يفيد بوقف تنفيذ قرار ترامب بحظر سفر مواطني اليمن والعراق وليبيا وسوريا والصومال والسودان وإيران ».

وأوضح المصدر أنه « على الفور قامت شركات الطيران، ومن بينها مصر للطيران (حكومية)، بإبلاغ مكاتب المبيعات بهذه التعليمات الجديدة والسماح لهؤلاء المواطنين بالحجز للسفر على رحلاتها ».

وقرر القاضي الاتحادي بمدينة سياتل التابعة للعاصمة واشنطن « جيمس روبرت » فجر اليوم السبت، وقف العمل مؤقتاً بقرار الرئيس ترامب.

وأفاد مراسل الأناضول أن القاضي أعلن قراره شفهيًا على أن يقدمه كتابيًا بعد فترة وجيزة، وإحالة الأمر فيما بعد إلى وزارة العدل التي ستقوم بدورها بإجراء التدقيقات اللازمة.

ووقع ترامب، الجمعة قبل الماضية، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا، والعراق، وإيران، والسودان، وليبيا، والصومال، واليمن.

ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.

واعتبر ترامب أن هذه الخطوة « ستساعد » في حماية مواطني بلاده من الهجمات الإرهابية.

ولفت إلى أن إدارته بحاجة للوقت « لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين ».