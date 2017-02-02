وفد أمني روسي يزور إيران

أعلنت وكالة « نوفوستي » الخميس 2 فبراير/شباط، أن وفدا من لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي يصل إلى إيران مطلع الشهر المقبل لبحث مسائل من بينها التعاون بين برلماني البلدين.

ونقلت « نوفوستي » عن فيكتور أوزيروف، رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي قوله إن وفد اللجنة سيزور إيران من 1 وحتى 6 مارس/آذار، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تجرى اجتماعات في وزارتي الدفاع والخارجية مع اللجنة المختصة في البرلمان الإيراني.

ووفقا لأوزيروف، ستركز الاجتماعات المقررة على التعاون بين البرلمانين في البلدين، وتوفيق التشريعات في البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون في المجال العسكري التقني، بالإضافة إلى آفاق التسوية السلمية في سوريا.