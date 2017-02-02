« ايفون » تسرق زبائن « سامسونغ »!

حققت شركة « أبل » الأميركية مبيعات قياسية، لهواتف « آيفون »، خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتتصدر بذلك تجارة الهواتف الذكية حول العالم، مزيحة منافستها الكورية الجنوبية « سامسونغ ».

وذكرت شركة « أبل »، مؤخرا، أنها باعت 78.3 مليون هاتف آيفون من موديلات مختلفة، خلال الفترة المذكورة وهو رقم لم يسبق تحقيقه منذ إطلاق الجهاز سنة 2007.

وتأتي نتائج « أبل » المشجعة في الوقت الذي اعتقد كثيرون أن مبيعاتها ستتأثر بالنسخة المتواضعة لهاتفي « آيفون 7 »، و« آيفون 7 بلس »، اللذين جرى الإعلان عنهما العام الماضي، وتعرضا لكثير من الانتقادات بسبب عدم تقديمهما ميزات « مبهرة ».

فضلا عن ذلك، زاد متوسط تكلفة هاتف آيفون بأربعة دولارات مقارنة بالربع الأخير من عام 2015، ليصل إلى 695 دولارا، كما أن 50 في المئة ممن اشتروا « آيفون » كانوا من الزبائن الجدد والمتنقلين بين عدة ماركات.

أما شركة « سامسونغ » التي كابدت فضيحة « نوت 7 » بسبب مشاكل في بطارية الهاتف، خلال العام الماضي، فحلت في المرتبة الثانية، خلال الربع الأخير من 2016، بمبيعات وصلت إلى 77.5 مليون هاتف، فيما كانت قد باعت 81.3 مليون خلال الفترة نفسها من 2015، مما يشير إلى أن آيفون مستمر في سرقة المزيد من زبائن أندرويد.