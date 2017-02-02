رفع سعر تعريفة الكهرباء بنسبة 5%

أكد القائم بأعمال سلطة الطاقة المهندس ظافر ملحم، أن رفع سعر تعريفة الكهرباء بنسبة تقارب 5 في المئة على المواطن ناتج عن رفعها من المصدر الإسرائيلي بنفس النسبة منذ بداية الشهر الحالي.

وأوضح ملحم في مؤتمر صحفي برام الله اليوم الخميس، أن رفع سعر تعرفة الكهرباء من قبل شركات التوزيع خلال الشهر الماضي، كان خطأ وسيتم تعويض المواطنين بدل تلك الزيادة خلال هذا الشهر.

من جانب أخر، أكد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية تتابع المفاوضات التي تجري حالياً مع الجانب الإسرائيلي، وذلك للتوصل لاتفاق ينظم العلاقة التجارية بما يتعلق بشراء الكهرباء اعتمادا على اتفاق المبادئ الموقع بتاريخ 12/9/2016، ويهدف هذا الاتفاق للحصول على سعر شراء مميز للطاقة الكهربائية الموردة للجانب الفلسطيني، والذي سيترتب عليه تخفيض على التعرفة الكهربائية بعد تشغيل كافة محطات التحويل التابعة لشركة النقل الوطنية للكهرباء.