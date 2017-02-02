التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد بغرب غزة ترعى صلحاً عشائرياً

رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إقليم غرب غزة صلحاً عشائرياً بين عائلتي زغره ومهدي، حفاظا على الحياة المليئة بالمحبة والإخوة والتسامح بين أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة واستمرارا لجهودها الكبيرة في إصلاح ذات البين ونبذ الخلافات الداخلية بين العائلات الفلسطينية في القطاع والعمل على تهيئة الجبهة الداخلية للمصالحة المجتمعية الشاملة.

وقد تقدم وفد اللجنة الشيخ أبو أشرف الديني والمختار أبو أشرف اللوح وأبو مالك أبو خوصة وأبو غسان حنون وأبو حموده العايدي وأبو محمد العايدي وعدد من كوادر اللجنة.

ألقى الشيخ أبو أشرف الديني كلمة اللجنة شكر فيها العائلتين على سرعة الاستجابة لجهود المصالحة على أساس شرع الله والعرف والعادة، وحث جميع العائلات على الاقتداء بهم ونبذ الخلافات في مهدها، وأكد على رص الصفوف للوقوف أمام الاحتلال الصهيوني وعدم الانشغال بالخلافات والمنازعات الداخلية.

بدوره ألقى السيد أبو محمد زعره كلمة عائلته شكر فيها لجنة التواصل والإصلاح على جهدها الكبير في إنهاء هذه الإشكالية ووجه الشكر لكل من ساهم في الحل من وجهاء ومخاتير ورجال إصلاح، وأكد على ضرورة التسامح والمحبة في المجتمع ككل.

ومن جانبه ألقى السيد أبو أياد مهدي كلمة عائلته شكر لجنة التواصل والإصلاح لتدخلها وإنهاء الخلاف بين العائلتين ووجه الشكر لكل من ساهم في إصلاح ذات البين.

من جهته أبو حموده العايدي ألقى كلمة شكر فيها العائلتين على موقفهم من الصلح، وأكد أن لجنته تعمل على حل العديد من الإشكاليات بين المواطنين ونواصل الليل بالنهار لخدمة أبناء شعبنا وان اللجنة حلت خلال العام مئات القضايا الكبيرة والصغيرة، وهذا يصب في وحدة الصف الفلسطيني.