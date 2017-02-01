الاتحاد الأوروبي: الاستيطان يجعل حل الدولتين مستحيلاً

حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني، اليوم الاربعاء، من أن إعلان إسرائيل الأخير عن بناء وحدات استيطانية جديدة يمكن ان يجعل حل الدولتين « مستحيلا ».

وقالت موغيريني، في تصريحات نقلتها وكالة « فرانس برس »: إن الاعلان عن بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة « يعد توجها مقلقا للغاية ويشكل تحديا مباشرا لفرص التوصل الى حل على اساس دولتين قابلتين للحياة، وهو امر يزداد صعوبة ويمكن ان يصبح مستحيلا ».

وأضافت أن الاتحاد الاوروبي « يأسف بشدة لمضي اسرائيل قدما في هذا، رغم المخاوف والاعتراضات الدولية الجدية المستمرة التي تثار على كل المستويات ».

وقالت موغيريني إن الاستمرار في توسيع المستوطنات « يتعارض تماما » مع سياسة الاتحاد الاوروبي وتوصيات اللجنة الرباعية المؤلفة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا.

واضافت أن "التوصل الى حل الدولتين عن طريق التفاوض هو الطريق الوحيد لتلبية تطلعات الجانبين المشروعة وتحقيق السلام الدائم.