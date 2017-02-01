المطالبة باعتقال عضو كنيست « إسرائيلي » بلندن متورط بجرائم حرب

قدمت منظمة عربية بريطانية طلبا إلى المحكمة لاعتقال عضو الكنيست « الإسرائيلي » اللواء اليعيزر شتيرن، المتواجد في لندن ضمن وفد عن حزب « يش عتيد » (هناك مستقبل) الإسرائيلي لتوضيح الموقف الإسرائيلي حيال حملات مقاطعة « إسرائيل » BDS في الجامعات البريطانية.

ووفقا للتقارير الواردة من لندن، فإن الجهة التي طلبت اعتقاله اللواء شتيرن هي منظمة عربية تعنى بحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وهي التي توجهت الى المقر البريطاني لمكافحة الارهاب بمذكرة تطلب فيها توقيف عضو الكنيست، اليعيزر شتيرن باعتباره « مسؤولا عن جرائم ارتكبها جيش الاحتلال. »

وأضافت المنظمة في المذكرة أنه خلال خدمة شتيرن في جيش الاحتلال تم ارتكاب جرائم حرب، ومن بين بينها هذه الجرائم، ورد ذكر حرب لبنان الأولى، مع التركيز على أحداث صبرا وشاتيلا، حين كان عضو الكنيست اللواء اليعيزر شتيرن ضابطا برتبة رفيعة في لواء المظليين.

وتلقت سفارة الاحتلال في بريطانيا نسخة عن المذكرة، وتلقى نسخة كهذه ايضاً كل من مكتب رئيس الكنيست وضابط الكنيست الذي أطلع وزارة الخارجية وأرشد عضو الكنيست شتيرن الى كيفية التصرف في هذه الحالة ونصحه بالابتعاد عن الاضواء والمقابلات الإعلامية. ومن المنتظر ان يعود شتيرن إلى إسرائيل غدا.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال ايمانويل نحشون تعقيبا على ذلك: « تبدي إسرائيل أسفها لمحاولة استخدام جهاز القضاء البريطاني لأهداف سياسية معادية لإسرائيل. نحن واثقون من أن السلطات البريطانية لن تقع في هذا المطب ».

وكان وفد من شبيبة من حزب « يش عتيد » (هناك مستقبل)، برئاسة عضو الكنيست اللواء اليعيزر شتيرن، توجه إلى لندن في وقت سابق من هذا الاسبوع لطرح وجهة النظر الإسرائيلية بشأن مقاطعة المؤسسات التعليمية الإسرائيلية، وذلك امام طلاب الجامعات الكبرى في المملكة المتحدة، بما في ذلك أكسفورد وكامبريدج.

والتقى الوفد مع طلاب وأعضاء برلمان وممثلين عن الجالية اليهودية والطلاب وشخصيات بارزة في بريطانيا.