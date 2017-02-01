مغادرة 2624 مسافراً عبر معبر رفح خلال 4 أيام متتالية

أعادت السلطات المصرية، صباح الأربعاء، إغلاق معبر رفح البري بعد أربعة أيام متتالية من الفتح الاستثنائي من السبت إلى الثلاثاء لسفر الحالات الإنسانية وعبور العالقين في الاتجاهين.

وقالت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني إن 2624 مسافراً تمكنوا من مغادرة القطاع خلال الأيام الأربعة، من الحالات الإنسانية المسجلة في كشوفات وزارة الداخلية وحملة الجوازات المصرية والتنسيقات المصرية.

ولفتت الهيئة - في إحصائية صادرة عنها - إلى أن صالة الوصول من المعبر استقبلت 3095 مسافراً عالقاً، بينما أرجعت السلطات المصرية 203 مسافرين ومنعتهم من السفر خلال 4 أيام.

يشار أن آلاف المسجلين في كشوفات وزارة الداخلية من الحالات الإنسانية ما زالوا ينتظرون دورهم في السفر ويأملون في إعادة فتح المعبر في القريب العاجل ليمكنوا من مغادرة القطاع وقضاء حوائجهم المُعطلة.