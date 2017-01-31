إضراب في مدارس « جبل المكبر » حداداً على دهس طفلة

أعلنت لجنة أولياء الأمور، تعطيل الدراسة في كافة مدارس حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، حداداً على روح الطالبة نداء جميل جعابيص (10 أعوام)، التي لاقت حتفها في حادث سير أمس، دون معرفة هوية السائق، رغم ترجيحات أن يكون مستوطناً.

وجاء في بيان صادر عن لجنة أولياء الأمور في المنطقة، إن أول أسباب الأحداث في الحي الإغلاق العنصري للمدخل الرئيسي لجبل المكبر، وحالة الإهمال الكبيرة والمقصودة للحي، بشوارعه ومدارسه من بلدية القدس العبرية، وعدم توفير المواصلات لمستحقيها حسب القانون.

وفي وقت لاحق، أعلنت عائلة الطفلة جعابيص « إلغاء مراسم دفن الطفلة حتى إشعارٍ آخر بسبب التشريح، وإكمال بعض الإجراءات ».