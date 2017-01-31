فتح معبر رفح لليوم الرابع على التوالي

تفتح السلطات المصري اليوم الثلاثاء, معبر رفح البري لليوم الرابع على التوالي بعد تجديد فتحه ليوم إضافي بالأمس , في كلا الاتجاهين .

وغادر 755 مسافراً عبر معبر رفح البري ،أمس الاثنين، باتجاه الصالة المصرية بواسطة سبع حافلات كما أفادت هيئة المعابر والحدود. مضيفة أن الحافلات كانت على النحو التالي:« حافلة تُقل حملة الجوازات المصرية وأربع حافلات كشوفات وزارة الداخلية وحافلتين تنسيقات مصرية ».

وأشارت الهيئة إلى أن المعبر شهد مغادرة سيارتي إسعاف تُقل مرضى ومرافقيهم، ووصول حافلة تحمل مسافرين عالقين، لافتةً إلى وصول 1035 مسافراً عالقاً إلى الصالة الفلسطينية من المعبر.

ونشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء أمس، كشوفات المسافرين عبر معبر رفح البري اليوم الثلاثاء .

وأهابت الداخلية ,بالمسافرين الواردة أسماؤهم ضمن الكشف المرفق التوجه غداً الساعة 7:00 ص إلى الصالة الخارجية لمعبر رفح ليتسنى لهم السفر.