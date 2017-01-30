محرز « احتياطيا » بالتشكيل المثالي الإفريقي

أدرجت اللجنة الفنية لـ« الكاف »، اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز ضمن القائمة الاحتياطية للتشكيل المثالي للدور الأول من « كان » الغابون 2017، في أحدث بيان نشره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وشارك المهاجم رياض محرز أساسيا مع المنتخب الوطني في المقابلات الثلاث للدور الأول من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017، وخاض كامل أطوارها.

وسجل نجم ليستر سيتي الإنجليزي هدفين ضد زمبابوي، وقدم تمريرة حاسمة في مباراة السنغال، استثمر فيها زميله المهاجم إسلام سليماني وهز شباك المنافس في الهدف الثاني لـ« الخضر » ضد « أسود تيرانغا ».

وضمت قائمة التشكيل الأساسي لاعبين ينتمون إلى منتخبات اجتازت دور المجموعات وعبرت نحو محطة ربع نهائي محفل الغابون، وفقا لما ذكر موقع « الشروق الرياضي ».