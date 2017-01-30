الحكم بالسجن المؤبد و20 عاما بحق أسير مقدسي

أصدرت المحكمة المركزية « الإسرائيلية » في القدس المحتلة، حكمًا على الأسير الفلسطيني خالد قطينة، بالسجن المؤبد بالإضافة لـ 20 عامًا، عقب إدانته بتنفيذ عملية دهس أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخر.

وأفاد موقع « 0404 » العبري، بأن المحكمة « المركزية » قضت اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد و20 عامًا على الأسير المقدسي قطينة (37 عامًا) من بلدة « عناتا » شمالي شرق القدس، عقب إدانته بالقتل والشروع في القتل.

وفرضت المحكمة المركزية على الأسير قطينة، دفع غرامة مالية بقيمة 258 ألف شيكل (68 ألف دولار) لذوي القتيل، ومثلها تمامًا للمُصابة اليهودية.

ونفذ الأسير قطينة عملية دهس في الـ 15 من شهر نيسان/أبريل عام 2015، قرب « التلة الفرنسية » بالقدس المحتلة، ما أدى لمقتل مستوطن وإصابة أخرى.

وكان العشرات من الشبان الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية قد أُدينوا بتنفيذ عمليات طعن ودهس وإطلاق نار في الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع انتفاضة القدس مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2015، وحُكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة ومؤبدات عالية.