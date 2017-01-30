الحايك: دخول السلع المصرية لغزة يساهم في تخفيف الحصار

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك أن دخول السلع المصرية إلى قطاع غزة، يُساهم في تخفيف الحصار « الإسرائيلي »، ويرفع كفاءة الاقتصادين الفلسطيني والمصري.

وقال الحايك في تصريح صحفي: إن زيارة الوفد الاقتصادي من قطاع غزة إلى مصر تهدف لتطوير العلاقة الاقتصادية مع مصر، حيث تحدثوا مع المصريين عن رؤية التبادل التجاري مع مصر، فبدلًا من أن يكون هناك سلع « إسرائيلية » تغزو الأسواق الغزية، فلتأتِ السلع المصرية إلى أسواقنا، ويعود ذلك بالنفع لنا ولمصر، ويسهم في رفع كفاءة الاقتصاديين المصري والفلسطيني.

وأوضح الحايك، أن هناك اتصالات لازالت تُجرى مع مصر للتخفيف من معاناة القطاع والمواطنين تخفيف الحصار « الإسرائيلي »، مشيداً بالدور المصري الذي يهدف إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية التي من شأن تحقيقها حل معظم ازمات قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالمنطقة التجارية الحرة، أكد أن هناك تجاوبًا من قبل المصريين من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن المصالحة الوطنية تؤثر بالإيجاب على الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة على عمق العلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين لافتا إلى أن لدى الفلسطينيين أمل كبير في استمرار الدعم المصري لأهالي غزة.

وأشار الحايك إلى أن« مصر هي الحضن الدافئ لغزة وهناك حوالي 2 مليون فلسطيني يتمنون الخير لمصر داعياً إياها لمواصلة دعهما للقضية الفلسطينية ومساعدة أهلها بإنهاء مشاكلهم لا سيما الحصار والانقسام ».