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وفاة شاب احرق نفسه أمام جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:13 - 30 يناير 2017
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توفي اليوم الاثنين، شاب في العشرينات من عمره، متأثراً بحروق أصيب بها عقب اشعال النار في نفسه قبل أيام أمام إحدى الجمعيات الخيرية لذوي الإعاقة بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ان الشاب (إ.م)، توفي متأثراً بحروق من الدرجة الثالثة كان أصيب بها بعد أن أقدم على حرق نفسه أمام إحدى الجمعيات الخاصة بالمعاقين في البريج.

وكان الشاب أشعل النار في جسده بعد سكب مادة البنزين أمام إحدى الجمعيات المختصة بالمعاقين في المخيم، بسبب سوء المعاملة، حيث يعاني من إعاقة دائمة في جسده.

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