حماس تتهم « الحياة اللندنية » بممارسة أدوار تضليلية مشبوهة

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس ,صحيفة الحياة اللندنية بممارسة أدوار تضليلية مشبوهة , وخاصة بعد ما نشرته بالأمس من معلومات حول نتائج اللقاءات المصرية مع قيادة الحركة، وذلك على لسان ما وصفته بقيادي في حماس رفضت ذكر اسمه، والذي يتناقض تماماً مع تصريحات قيادة الحركة حول نتائج هذه اللقاءات.

واعتبرت الحركة خلال بيان مقتضب لها , تصرف صحيفة الحياة اللندنية غير مسؤول, داعية ً الصحيفة إلى احترام المهنية والعمل الإعلامي الصحيح والتوقف عن بث افتراءات وأكاذيب من شأنها أن تضع علامات استفهام كثيرة حول مهنية هذه الصحيفة ومصداقيتها والدور الذي تمارسه في تشويه مواقف الحركة وعلاقتها مع الإقليم.